Уральское отделение «Деловой России» лишилось главы исполкома

19:04 02 марта 2018 0

Олег Мошкарев решил «заниматься чем-то одним» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель исполкома Свердловского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Олег Мошкарев объявил о сложении с себя полномочий. Как он пояснил корреспонденту «URA.RU», решение связано с большой нагрузкой в новом проекте.

По словам экс-председателя исполкома, теперь он намерен сосредоточиться на работе в АНО «Агентство стратегических инициатив», где с октября 2017 года стал общественным представителем по Свердловской области. «Нагрузка сильно возросла, и если чем-то хорошо заниматься, то надо заниматься чем-то одним. Работы сейчас очень много: изучаем поступающие предложения, ездим по области, смотрим предприятия, планы, проекты», — заявил Олег Мошкарев «URA.RU».