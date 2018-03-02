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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:04  02 марта 2018 0

Уральское отделение «Деловой России» лишилось главы исполкома

Заседание бизнесменов и Бориса Титова в Доме Севастьянова. Екатеринбург, мошкарев олег
Олег Мошкарев решил «заниматься чем-то одним»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель исполкома Свердловского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Олег Мошкарев объявил о сложении с себя полномочий. Как он пояснил корреспонденту «URA.RU», решение связано с большой нагрузкой в новом проекте.

По словам экс-председателя исполкома, теперь он намерен сосредоточиться на работе в АНО «Агентство стратегических инициатив», где с октября 2017 года стал общественным представителем по Свердловской области. «Нагрузка сильно возросла, и если чем-то хорошо заниматься, то надо заниматься чем-то одним. Работы сейчас очень много: изучаем поступающие предложения, ездим по области, смотрим предприятия, планы, проекты», — заявил Олег Мошкарев «URA.RU».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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