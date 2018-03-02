В Госдуме предложили ужесточить требования к кандидатам в президенты

20:13 02 марта 2018 0

Если поправки будут приняты, то такие кандидаты, как Грудинин, скорей всего, не будут зарегистрированы. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Требования для регистрации кандидатов в президенты РФ стоит ужесточить. С такой инициативой в Госдуме выступили депутаты партии ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским.

По мнению парламентариев, необходимо внести три поправки в закон «О выборах президента РФ». Кандидат в президенты, по задумке ЛДПР, обязан «либо проходить службу в армии, либо иметь обоснованное освобождение, подтвержденное военкоматом» (женщин норма не должна касаться). Иначе он не сможет соответствовать статусу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Также у кандидатов должно быть отличное здоровье, подтвержденное справкой из медучреждения. Также парламентарии хотят, чтобы будущий президент соответствовал всем условиям для допуска к гостайне: не имел постоянно проживающих за рубежом родственников за границей или с оформленными документами на переезд в другую страну. Также кандидату нельзя совершать действия, «создающие угрозу безопасности РФ», сообщает ТАСС.

Как заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, если такие меры будут приняты Госдумой, то ряд кандидатов, которые участвуют в выборах 2018 года, не смогут избираться во время следующей кампании. В частности, вне президентской гонки оказался бы кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

«Ведутся разговоры о том, что у Грудинина есть и недвижимость за пределами России, и счета за границей. И вроде как у кого-то из родственников есть вид на жительство. Речь о том, что у нас есть законы, согласно которым любой муниципальный служащий перед тем, как занять свою должность, должен пройти целый ряд серьезных проверок. К нему предъявляются требования не иметь счета за границей. При этом в отношении кандидатов в президенты такие требования не предъявляются и это, конечно, нонсенс. Встать во главе государства и при этом иметь материальную зависимость от другого государства — это не очень правильно», — приводит портал «Взгляд» слова Лугового.