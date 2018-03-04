Трамп пригрозил Евросоюзу налогами на автомобили

04:26 04 марта 2018 0

Глава белого дома и раньше отмечал серьезный торговый дисбаланс между США и ЕС Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет налоги на автомашины европейского производства, если в Европе не перестанут ухудшать работу американских компаний. Как сообщил глава Белого дома, уже сейчас между Европой и Америкой существует серьезный торговый дисбаланс.

«Если Евросоюз хочет дальше повышать и без того высокие тарифы для американских компаний, которые там работают, мы просто введем налог на их автомобили», — цитирует «Газета.ру» заявление Дональда Трампа, опубликованное им в сети Twitter. Сейчас европейские автомобили поставляются в США свободно.

Между тем, президент США и раньше обвинял Европу в нечестном отношении к Америке, сообщает Nation News. По словам Трампа, товарам, производимым в США, очень сложно попасть на европейские рынки. При этом Европа отправляет свою продукцию для реализации в США практически беспошлинно.