Панина раскритиковали за видео его дочери с тележкой алкоголя

04:37 10 марта 2018 5

Алексей Панин снова подвергся критике в соцсетях Фото: Кадр из фильма «Душа шпиона»

Пользователи Сети в очередной раз обрушились с критикой на актера Алексея Панина за видео, на котором его малолетняя дочь катит по супермаркету полную телегу алкоголя.

Сам ролик при этом сопровождается смехом и ироничными комментариями отца и дочери: «Нюсь, ты чего там застряла? Хлебушек покупаешь?», «За хлебом», — смеясь отвечает она.

Далеко не все подписчики оценили юмор и принялись всерьез критиковать и ребенка, и актера. «Бедная Девочка! Растет Пацанкой! Не будет у девочки уже хорошей женской судьбы. Куда смотрит мама?», «Шутки у папаши однако», «Ничему хорошему девочка не научится у такого отца. Это же наглядный алкаш и нарик — через раз, и она уже это знает. Реально жалко ребёнка», — пишут пользователи под видео в Instagram.