Военно-морской флот России сможет проводить операции на суше

Военно-морской флот (ВМФ) России сможет вести наступательные и оборонительные операции на суше. Это позволит ему расширить круг решаемых задач. Теперь у главнокомандующего ВМФ РФ будет заместитель по сухопутным и береговым войскам, а также операциям на суше.
По сообщениям Министерства обороны, до конца этого года в ВМФ закончится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, ПВО, авиации, а также сухопутных войск. После этого должно начаться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, продолжится их перевооружение.
До этого сухопутные силы флота противодействовали десантам, защищали военно-морские базы, а также уничтожали корабли вероятных противников. Теперь у них появилась возможность наносить высокоточные удары по пунктам связи и управления, наземным войскам, инфраструктурным и прочим сухопутным войскам, сообщают «Известия».
В состав береговых войск ВМФ России входят два батальона и пять бригад морской пехоты, три мотострелковых бригады и полк, пять береговых ракетно-артиллерийских бригад, а еще ряд других частей и соединений.