{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
06:08  12 марта 2018 1

Военно-морской флот России сможет проводить операции на суше

ВМФ РФ получил возможность вести наступательные и оборонительные операции на землеФОТО: сайт Минобороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) России сможет вести наступательные и оборонительные операции на суше. Это позволит ему расширить круг решаемых задач. Теперь у главнокомандующего ВМФ РФ будет заместитель по сухопутным и береговым войскам, а также операциям на суше.

По сообщениям Министерства обороны, до конца этого года в ВМФ закончится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, ПВО, авиации, а также сухопутных войск. После этого должно начаться переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, продолжится их перевооружение.

До этого сухопутные силы флота противодействовали десантам, защищали военно-морские базы, а также уничтожали корабли вероятных противников. Теперь у них появилась возможность наносить высокоточные удары по пунктам связи и управления, наземным войскам, инфраструктурным и прочим сухопутным войскам, сообщают «Известия».

В состав береговых войск ВМФ России входят два батальона и пять бригад морской пехоты, три мотострелковых бригады и полк, пять береговых ракетно-артиллерийских бригад, а еще ряд других частей и соединений.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров