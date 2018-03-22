{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
07:40  22 марта 2018 0

Экс-глава ЦРУ заявил, что у Москвы есть компромат на Трампа

Дональд Трамп, трамп дональд
Звонок Трампа создал массу подозренийФото: wikimedia.org/The White House
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России может быть компромат на американского президента Дональда Трампа. Это объясняет «теплое отношение Трампа» к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил Бреннан газете The Hill.

Такой вывод экс-глава ЦРУ сделал после звонка Трампа Путину, во время которого американский президент поздравил российского лидера с победой на президентских выборах. «Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен», — отметил Бреннан. При этом он подчеркнул, что это только его предположение.

Телефонный разговор глав двух держав состоялся 20 марта. Во время общения президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Лидеры государств высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Позже ряд американских политиков раскритиковали Трампа за поздравление Путина. В частности сенатор Джон Маккейн, сравнил российского президента с диктатором, а также заявил, что своим поздравлением лидер США «оскорбил каждого гражданина России».

Новость по теме
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах‍

В свою очередь, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что действия Трампа можно расценивать как очередной шаг к налаживанию диалога с Москвой. «Надо отдать должное смелости Трампа. Невзирая на давление со стороны таких людей, как Маккейн, он набрался смелости и позвонил… Это даёт слабую надежду на то, что к концу его президентства какие-то шаги будут предприняты», — пояснил американист «Национальной службе новостей».

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно данным ЦИК, действующий лидер России Владимир Путин победил, набрав рекордные 76,69%. Явка избирателей стала беспрецедентной.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров