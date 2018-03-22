Экс-глава ЦРУ заявил, что у Москвы есть компромат на Трампа

07:40 22 марта 2018 0

Звонок Трампа создал массу подозрений Фото: wikimedia.org/The White House

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан выразил мнение, что у России может быть компромат на американского президента Дональда Трампа. Это объясняет «теплое отношение Трампа» к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил Бреннан газете The Hill.

Такой вывод экс-глава ЦРУ сделал после звонка Трампа Путину, во время которого американский президент поздравил российского лидера с победой на президентских выборах. «Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен», — отметил Бреннан. При этом он подчеркнул, что это только его предположение.

Телефонный разговор глав двух держав состоялся 20 марта. Во время общения президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Лидеры государств высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. Позже ряд американских политиков раскритиковали Трампа за поздравление Путина. В частности сенатор Джон Маккейн, сравнил российского президента с диктатором, а также заявил, что своим поздравлением лидер США «оскорбил каждого гражданина России».

В свою очередь, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что действия Трампа можно расценивать как очередной шаг к налаживанию диалога с Москвой. «Надо отдать должное смелости Трампа. Невзирая на давление со стороны таких людей, как Маккейн, он набрался смелости и позвонил… Это даёт слабую надежду на то, что к концу его президентства какие-то шаги будут предприняты», — пояснил американист «Национальной службе новостей».

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно данным ЦИК, действующий лидер России Владимир Путин победил, набрав рекордные 76,69%. Явка избирателей стала беспрецедентной.