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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
07:27  21 марта 2018 0

Маккейн набросился на Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир, Дональд Трамп, Рэкс Тиллерсон
Кремль и Белый дом должны быть на связи, считает ТрампФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Известный репутацией «ястреба» сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал лидера США, поздравившего с победой на президентских выборах своего российского коллегу. Дональд Трамп воспользовался для этого прямой телефонной линией с Кремлем.

«Американский президент не возглавляет свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и справедливых выборах», — цитирует слова Маккейна RT. Ранее Госдепартамент объяснил разговор двух президентов тем, что «США и Россия должны быть на связи друг с другом», напоминает «Газета.ру».

Поздравлять Владимира Путина с рекордным для него результатом волеизъявления россиян начали еще 19 марта. Лидеры западных держав присоединились к общему «хору» с некоторой паузой, напоминает «Национальная служба новостей». Одним из последних стал президент США, затянувшееся молчание которого недоброжелатели России расценили как некий сигнал.

Однако 20 марта Трамп не только поздравил Владимира Путина, но, по итогам беседы, анонсировал возможную личную встречу с ним для обсуждения ряда проблемы, включая ситуацию на Украине. «У нас был очень хороший звонок, и я полагаю, что мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Владимир Васин
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