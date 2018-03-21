Выборы президента поразили активностью избирателей

20:22 21 марта 2018 0

Россияне проявили высокую политическую активность в день выборов главы государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной особенностью состоявшихся 18 марта президентских выборов стала повышенная активность избирателей. Россияне максимально ответственно подошли к событию, которое определяет дальнейшую жизнь страны, заявил «URA.RU» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«18 марта мы все увидели очень высокую политическую активность. Причем, что важно, выборы прошли в особой атмосфере — не балаганной, а торжественно-праздничной. Не было никаких конфликтов, ссор и раскола. И эти цивилизованные выборы увидел весь мир», — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия и другие ответственные структуры организовали процедуру выборов «на самом высшем уровне».

«Впервые были реализованы принципиально новые подходы — в частности, акцент был сделан на очень удобных для избирателей технологиях. Например, благодаря новшеству „Мобильный избиратель“, россияне голосовали на тех избирательных участках, где им это было удобно», — отметил политолог.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования зафиксировано не было.