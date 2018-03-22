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22 марта 2018
10:49  22 марта 2018 0

Фруктовый сок оказался опасен для жизни

Чайник,миксер, соковыжималка, бытовая техника , бытовая техника, апельсины, соковыжималка, стакан сока
От ишемической болезни сердца чаще умирали те, кто выпивал литр сладких напитков в деньФото: depositphotos.com © URA.RU

Употребление сладких напитков, в частности фруктовых соков, увеличивает вероятность преждевременной смерти. Об этом сообщили ученые Университета Эмори в США. В группу риска вошли люди старше 45 лет.

В исследовании приняли участие порядка 30 тысяч человек, из которых выбирали тех, кто не имел от диабета и не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Перед исследованием ученые замеряли у участников уровень употребления продуктов и напитков с высоким содержанием сахара, пишет Life.ru. Наблюдение за добровольцами продолжалось в течение шести лет. Если участник исследования умирал, ученые выясняли причины его смерти, а также те факторы, которые могли повлиять на его гибель, в том числе курение и физическую активность.

В результате исследователи пришли к выводу, что та группа людей, которая в течение дня впивала около одного литра сладких напитков, умирала от ишемической болезни сердца чаще, чем те, кто пил менее 30 миллилитров таких напитков в день. В это же время другие продукты, содержащие сахар, не влияли на риск преждевременной смерти.

Иван Шестак
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