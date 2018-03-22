Фруктовый сок оказался опасен для жизни

Употребление сладких напитков, в частности фруктовых соков, увеличивает вероятность преждевременной смерти. Об этом сообщили ученые Университета Эмори в США. В группу риска вошли люди старше 45 лет.
В исследовании приняли участие порядка 30 тысяч человек, из которых выбирали тех, кто не имел от диабета и не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Перед исследованием ученые замеряли у участников уровень употребления продуктов и напитков с высоким содержанием сахара, пишет Life.ru. Наблюдение за добровольцами продолжалось в течение шести лет. Если участник исследования умирал, ученые выясняли причины его смерти, а также те факторы, которые могли повлиять на его гибель, в том числе курение и физическую активность.
В результате исследователи пришли к выводу, что та группа людей, которая в течение дня впивала около одного литра сладких напитков, умирала от ишемической болезни сердца чаще, чем те, кто пил менее 30 миллилитров таких напитков в день. В это же время другие продукты, содержащие сахар, не влияли на риск преждевременной смерти.