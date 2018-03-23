Россияне скупают авиабилеты в Екатеринбург, чтобы увидеть снос телебашни

14:15 23 марта 2018 0

Башню снесут утром 24 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Накануне сноса телебашни в Екатеринбурге в России значительно вырос спрос на авиабилеты в уральскую столицу. Как рассказали «URA.RU» в компании OneTwoTrip, по сравнению с предыдущими пятницами 2018 года (за исключением праздничных дней) продажи авиабилетов с вылетом 23 марта выросли на 18%.

«Пятница 23 марта стала рекордным днем по продажам авиабилетов из городов России в Екатеринбург c начала года. Наибольшее количество пассажиров прилетит в Екатеринбург из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары», — сообщили в пресс-службе OneTwoTrip. В компании подчеркнули, что только из Москвы в столицу Свердловской области 23 марта будет выполнено более двух десятков рейсов. При этом на некоторые вечерние рейсы билетов по низким тарифам уже не осталось

«Мы часто наблюдаем зависимость спроса на авиабилеты в тот или иной город от различных мероприятий. Обычно это либо крупные выставки и конференции, либо масштабные культурно-развлекательные мероприятия, способные привлечь внимание иногородних гостей. Планируемый снос телебашни не относится ни к тому, ни к другому, но эта сама по себе уникальная операция активно освещалась в СМИ, и не удивительно, что желающие посмотреть на нее появились в других регионах», — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

При этом исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» заявил, что не наблюдает резко увеличившегося спроса на билеты в Екатеринбург. А если он и есть, то связан не со сносом телебашни, заметил собеседник. «Это форменная глупость. Если рост есть, то связан с наступлением каникул в российских школах — родители получили возможность путешествовать вместе с детьми. Также в Екатеринбурге проводят несколько деловых мероприятий», — заявил Мальцев.

Снос телебашни в Екатеринбурге запланирован на утро 24 марта. Ожидается, что на ее месте УГМК построит новую ледовую арену для ХК «Автомобилист». В городе есть противники уничтожения высотки. Так, утром, 23 марта, группа активистов забралась на верхушку башни, чтобы предотвратить снос. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию с места событий.