Знакомый Скрипаля назвал новую версию отравления экс-полковника ГРУ

13:17 28 марта 2018 3

«Грязные» деньги могли погубить экс-полковника ГРУ Фото: Pixabay

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен вместе с дочерью Юлией, мог быть связан с международной криминальной группировкой. Об этом РИА «Новости» рассказал знакомый Скрипаля, проживающий в Британии российский бизнесмен Валерий Морозов.

«Он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом», — заявил знавший Скрипаля лично Морозов. Он также предположил, что отравить экс-полковника ГРУ могли из-за больших денег, заработанных преступным путем, или по политическим мотивам. «Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой», — добавил бизнесмен. Морозов вспомнил, что шпион рассказывал о занятиях информационной безопасностью. «Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки», — предположил Морозов.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, обвиненный на родине в шпионаже, и его дочь Юлия были найдены 4 марта на скамейке в Солсбери без сознания. До сих пор они находятся в коме, напоминает «Утро.ру». Предполагается, что Скрипали были отравлены. По одной версии, полковника с дочерью могли отравить через вентиляцию в автомобиле. По другой — при помощи мини-дрона, распрыскивающего яд. МИД России, в свою очередь, заявил, что Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно отравления в Солсбери, уточняет RT.

Вину за произошедшее Лондон поспешил возложить на Москву и пригрозил из-за дела Скрипаля выслать из Англии российских дипломатов. К такому бойкоту присоединились 20 европейских стран, сообщили иностранные СМИ.