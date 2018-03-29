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29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
14:35  29 марта 2018 0

Ямальские энергетики рассказали, как сэкономить на услугах

Американская художница Миранда Меткалф в галереях современного искусства Екатеринбурга, свет, лампочки, электричество, меткалф миранда
Без приборов учета за электричество придется переплачиватьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты «Нижневартовской Энерегосбытовой компании» («НЭСКО») посоветовали потребителям следить за сроком поверки электросчетчика. В противном случае ямальцам придется заметно переплачивать, предупредили энергетики.

По подсчетам «НЭСКО» 3621 пользователь на сегодняшний день не установил приборы учета и поэтому платит за электричество по нормативам с применением повышающего коэффициента 1,5 (или 50% к стоимости, исчисляемой из норматива). Но и тем, кто установил электросчетчик, нужно следить за датами его проверки, — отмечают энергетики (в зависимости от модели раз в 6-16 лет). Электросчетчик в процессе своей работы постепенно изнашивается и начинает выдавать искаженные данные.

Срок указывается заводом-изготовителем в паспорте, а также отображается на пломбе прибора, — поясняют энергетики. При этом специалисты отмечают, что проще и удобнее всего получить полную информацию о сроках поверки прибора учета электроэнергии в «личном кабинете» на сайте «НЭСКО» www.nesko-nv.ru.

Виктор Жуков
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