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29 марта 2018
28 марта 2018
18:04  29 марта 2018 0

«Народный фронт» нашел документ, спасающий Ботанический сад в Сургуте. В мэрии он исчез

Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ Старый Сургут, субботник, мигунов александр, глава сургута, шувалов вадим
В мэрии «потеряли» документ, который делает законным Ботанический сад — его нашли активистыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты ОНФ нашли соглашение (копия есть в распоряжении «URA.RU») между администрацией Сургута и Сургутским госуниверситетом, где прописано, как чиновники и ученые будут совместно работать над Ботаническим садом. Об этом агентству сообщила представитель регионального филиала Общероссийского народного фронта Инна Бирук.

Соглашение датируется 2010 годом: под документом стоят подписи Александра Сидорова, который тогда возглавлял администрацию, и ректора СурГУ Сергея Косенка. В бумаге говорится, что именно мэрия берет на себя обязанности по содержанию и охране Ботанического сада. При этом соглашение было заключено без срока действия.

По словам Инны Бирук, этот документ дает основания требовать у администрации прекратить любые работы, касающиеся Ботанического сада. Как ранее сообщало «URA.RU», осенью 2017 года в парке «За Саймой» начались работы, в ходе которых были вырублены несколько уникальных деревьев Ботанического сада. Тогда же появилась информация, что мэрия разрабатывает концепцию развития центрального парка города, в которой не нашлось места объекту ученых. Это вызвало широкий резонанс, Вадиму Шувалову даже угрожали сбором подписей за отставку. Позднее чиновники согласились выделить часть земли под Ботанический сад, но в предлагаемом проекте (есть в распоряжении «URA.RU») его площадь должна сократиться более чем в 2 раза.

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В администрации не раз заявляли: само существование Ботанического сада не подкреплено никакими документами — и это был главный аргумент чиновников. «Должна быть преемственность в решениях местной администрации, чтобы новая команда не приходила как будто на пустое поле и не начинала все с нуля», — комментирует эту ситуацию эксперт ОНФ Инна Бирук. По данным «URA.RU», планируется обращение к губернатору Наталье Комаровой, которой представят найденное соглашение.

На момент публикации материала в мэрии Сургута документ не прокомментировали. Советник главы Александр Оверчук отметил, что ему нужно время, чтобы разобраться в вопросе. Напомним, в самом начале конфликта вокруг Ботанического сада появилась версия, что в парке «За Саймой» власти города намерены начать коммерческое строительство. Чиновники это опровергали, но в предлагаемом администрации проекте есть частный парк каруселей и кафе-бар.

Антон Степыгин
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