В Прикамье экстренно проверяют пять тысяч домов из-за смерти двух семей от угарного газа

Будут искать утечки
В Пермском крае начинается масштабная проверка жилых домов на предмет возможных утечек газа и состояния систем вентиляции. Поводом стала недавняя смерть пяти человек.
Всего Инспекции жилищного госнадзора Пермского края предстоит проверить 4850 домов. В комиссию включены также представители АО «Газпром газораспределение Пермь» и местные чиновники, сообщает Properm.ru. Начнется проверка уже с 30 марта.
Поводом для нее стала гибель двух семей в Кизиле, произошедшая на днях. По версии следствия, причиной стало ненадлежащее исполнение услуг управляющей компанией. В квартирах были установлены водонагревательные колонки, при этом система вентиляции фактически не работала и люди задохнулись.