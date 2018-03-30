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Главные новости Пермского края
12:40  30 марта 2018 0

В Прикамье экстренно проверяют пять тысяч домов из-за смерти двух семей от угарного газа

Комарова и Якушев. ГПЗ. Нижневартовск., газ уходи
Будут искать утечкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае начинается масштабная проверка жилых домов на предмет возможных утечек газа и состояния систем вентиляции. Поводом стала недавняя смерть пяти человек.

Всего Инспекции жилищного госнадзора Пермского края предстоит проверить 4850 домов. В комиссию включены также представители АО «Газпром газораспределение Пермь» и местные чиновники, сообщает Properm.ru. Начнется проверка уже с 30 марта.

Поводом для нее стала гибель двух семей в Кизиле, произошедшая на днях. По версии следствия, причиной стало ненадлежащее исполнение услуг управляющей компанией. В квартирах были установлены водонагревательные колонки, при этом система вентиляции фактически не работала и люди задохнулись.

Игорь Чукреев
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