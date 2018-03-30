Минздрав пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

17:51 30 марта 2018 0

К 2030 году Россия должна войти в группу стран с продолжительностью жизни больше 80 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2024 году средняя продолжительность жизни россиян вырастет до 76 лет. С таким заявлением выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На коллегии Минздрава РФ глава ведомства рассказала, что средняя продолжительность жизни граждан страны сегодня составляет 72,7 года, сообщает агентство RNS. «Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительность жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран 80+», — сказала Скворцова.

При этом сейчас между регионами России по этому показателю существует большой разброс. Так, если в Москве (является лидером по темпу прироста продолжительности жизни) и Ингушетии население в среднем доживает до 80 лет, то в 20 других регионах страны — менее чем до 70 лет. Этот разрыв в Минздраве намерены сокращать.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России увеличилось число людей, возраст которых превысил 100 лет. Сейчас таких долгожителей в стране насчитывается семь тысяч. В то же время отечественные ученые разработали прибор, способный помочь россиянам жить дольше.