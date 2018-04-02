Недовольные пермяки пожаловались Бастрыкину на свердловских судей

16:16 02 апреля 2018 0

Александра Бастрыкина просят вмешаться в незавидную судьбу пермского предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К борьбе между пермским колхозом и жителем Свердловской области за несколько миллионов рублей пытаются привлечь Следственный комитет (СК) РФ. Как сообщили источники «URA.RU», силовикам направили жалобу на судью.

В конце декабря в городском суде Верхней Пышмы местный житель Юрий Гордеев выиграл дело против колхоза «Богородский» (Октябрьский район Пермского края). Прошлым летом машина истца столкнулась с лошадьми, принадлежавшими предприятию (три погибли на месте, еще четыре лошади пришлось забить из-за травм). Супруга Гордеева получила тяжелые травмы и через два месяца скончалась. Мужчина, его сын и родители погибшей потребовали от колхоза по два млн рублей компенсации морального вреда. Плюс 340 тысяч рублей возмещения расходов на лечение после аварии, ремонт автомобиля и похороны. Суд удовлетворил иск, но «урезал» требования свердловчан до двух млн 200 тысяч.

Конюх Андрей Бахматов, который был привлечен к делу в качестве третьего лица, направил заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Заявитель просит привлечь судью к уголовной ответственности. Дело в том, что дело рассмотрели в отсутствие конюха, с чем он категорически не согласен. Однако в материалах дела указано, что Бахматова надлежащим образом уведомили о месте и времени заседания. Конюх считает это фальсификацией обстоятельств дела.

«URA.RU» удалось связаться с Андреем Бахматовым. Он подтвердил факт обращения в СК. «Мне непонятно, как дело рассмотрели без меня, если я третье лицо? И никакой повестки в суд я не получал», — утверждает конюх.

В пресс-службе Верхнепышминского городского суда пояснили, что на данный момент не могут прокомментировать ситуацию. Все процессуальные моменты, действия судьи и итоговое решение стороны вправе обжаловать в апелляции. «URA.RU» также направило запрос в СК РФ, чтобы выяснить, какое решение принято по заявлению.

Колхоз также не согласился с итогом разбирательств. Предприятие подало апелляцию и указало на нарушение норм процессуального права и интересов ответчика. Повторное рассмотрение дела состоится в Свердловском областном суде в конце апреля. Если предприятие, которое является основным работодателем в селе Богородск, проиграет, то рискует прекратить работу. Ранее жители рассматривали возможность коллективного обращения к Владимиру Путину.