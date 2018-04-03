09:11 03 апреля 2018 0

В интернете распространили личные снимки Цымбалюк-Романовской и ее бывшего супруга Фото: скриншот передачи

Пользователи интернета обсуждают фото из личного архива Армена Джигарханяна и его бывшей супруги, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которые неизвестные распространили в Сети. Фотографии были сделаны еще до скандального развода.

На одном из снимков Цымбалюк-Романовская запечатлена вместе с актером на пляже, в купальных костюмах, пишет издание «Дни.ру». Оба выглядят счастливыми и довольными, трудно предположить наличие каких-либо разногласий между ними. Многих пользователей фото знаменитостей возмутило — они считают, что 82-летний Джигарханян и 39-летняя пианистка не могли быть вместе по любви. «Ему понятно, что понравилось, а вот ей? Ей точно понравилась толщина кошелька», — написал один из пользователей «ВКонтакте». При этом второй снимок, где изображена Виталина Цымбалюк-Романовская в довольно развязной позе, также не вызвал у большинства восхищения.

Ранее суд арестовал квартиру Цымбалюк-Романовской, а также денежные счета на 1 млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей». Решение об аресте имущества пианистки было вынесено в рамках дела о неприкосновенности частной жизни — ее обвиняют в распространении информации о личной жизни Джигарханяна без его согласия.