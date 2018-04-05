Югорские энергетики рассказали, как спасти тысячи людей от паводка

На сервисных предприятиях ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» подведены промежуточные итоги подготовки к прохождению паводка. Каждая компания с учетом рекомендаций специалистов МЧС утвердила план мероприятий и проводит обучение персонала для защиты своих потребителей.
Специалисты МЧС ХМАО-Югры утвердили реестр территорий, попадающих в зону возможного подтопления. В него входят 44 населенных пункта в 12 муниципальных образованиях. В зоне риска во время половодья находятся 2178 жилых домов, в которых проживают более 5500 человек. Опасные участки находятся в Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском районах, в Лангепасе, Мегионе, Сургуте и Нижневартовске. На большинстве из этих территорий проживают потребители «ЮТЭК-Региональные сети», сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.
В преддверии паводка на предприятии составили перечень основных мероприятий по организации и обеспечению бесперебойным энергоснабжением населенных пунктов в сложный период. Он включает в себя подготовку списка ответственных лиц по каждой из территорий, проведение тренировок и инструктажа для персонала по действиям в случае возникновения аварии.
Кроме того, в целях профилактики на предприятиях выполняются мероприятия по защите электросетевого имущества — трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, опор, производственных зданий — от повреждений ледоходом, подмыва оснований, разрушений паводковыми водами. Осуществляется очистка дренажных устройств, водоотводных каналов, стоков, сливов. Дополнительно проводится ревизия аварийных запасов строительных материалов, оборудования, инструмента, спецодежды и спасательных средств, которые складируются в безопасных для затопления местах, а подъездные пути к ним тщательно расчищаются.