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15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
21:36  15 марта 2018 0

Заместитель Бастрыкина проведет прием граждан в Екатеринбурге. Попасть к генералу можно будет только по записи

Попасть к генералу можно будет только по записиФото: Следственный комитет России

Заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Прием состоится в среду, 21 марта, с 10 часов утра, однако попасть на него удастся только предварительной записи.

Как сообщало «URA.RU», на этой неделе генерал-лейтенант юстиции Лазутов проводил личный прием в Ханты-Мансийске — он состоялся в среду, 14 марта. Также известно, что он провел совещание с руководителями подразделений следственного комитета в ХМАО.

Ранее Илья Лазутов возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его прочат в первые заместители Александра Бастрыкина. Лазутов также известен участием в расследовании громких коррупционных дел, например, в правительстве Марий Эл.

Прием граждан генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым в Екатеринбуроге будет проводиться в помещении Следственного управления СКР по Свердловской области по адресу ул. Щорса, 18. Предварительная запись на прием проводится ежедневно по телефонам 8(343) 297-71-72 (в рабочие часы) и 8(343)297-71-61(круглосуточно).

Андрей Гусельников
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