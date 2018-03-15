Заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Прием состоится в среду, 21 марта, с 10 часов утра, однако попасть на него удастся только предварительной записи.
Как сообщало «URA.RU», на этой неделе генерал-лейтенант юстиции Лазутов проводил личный прием в Ханты-Мансийске — он состоялся в среду, 14 марта. Также известно, что он провел совещание с руководителями подразделений следственного комитета в ХМАО.
Ранее Илья Лазутов возглавлял Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его прочат в первые заместители Александра Бастрыкина. Лазутов также известен участием в расследовании громких коррупционных дел, например, в правительстве Марий Эл.
Прием граждан генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым в Екатеринбуроге будет проводиться в помещении Следственного управления СКР по Свердловской области по адресу ул. Щорса, 18. Предварительная запись на прием проводится ежедневно по телефонам 8(343) 297-71-72 (в рабочие часы) и 8(343)297-71-61(круглосуточно).