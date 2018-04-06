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06 апреля 2018
13:26  06 апреля 2018 0

В театре Олега Табакова нашли замену великому актеру

Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, машков владимир
Владимир Машков возглавил театр «Табакерка»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Новым художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии «Табакерка» стал народный артист России Владимир Машков. Новую должность ему предложили еще в конце марта.

Нового худрука коллективу театра представили заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, пишет RT. На этот пост его кандидатуру ранее предложил глава Минкультуры Владимир Медицинский.

Ранее Владимир Машков прокомментировал возможность встать во главе «Табакерки». «Стараюсь не давать необдуманных обещаний. Я человек ответственный, не принимаю быстрых решений. Для меня это предложение неожиданно», — сказал тогда актер, слова которого приводит «Федеральное агентство новостей». Он также отметил, что не был в театре десять лет. «Не знаю, что там происходит. У меня ощущение контузии от происходящего», — сказал Машков.

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта в Москве, на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Артист находился в больнице несколько месяцев — у него выявили сепсис и «синдром глубокого оглушения». Прощание с Олегом Табаковым состоялось 15 марта, в последний путь великого актера по театральной традиции проводили аплодисментами.

Дарья Корчак
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