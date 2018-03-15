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15 марта 2018
19:29  15 марта 2018 0

Олега Табакова проводили в последний путь аплодисментами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им.Чехова. Москва
Москва простилась с выдающимся режиссером Олегом ТабаковымФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве в четверг, 15 марта, простились с режиссером и артистом Олегом Табаковым. На гражданскую панихиду приехал глава государства Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу, а также выразил соболезнования родственникам Табакова. В пресс-службе МХТ, который возглавлял Табаков, рассказали, что за несколько часов с режиссером простились несколько тысяч человек.

В частности, на траурную церемонию приехали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский. Также проститься с Табаковым приезжали актеры Михаил Боярский, Вера Алентова, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и многие другие.

В ходе гражданской панихиды супруга Табакова актриса Марина Зудина со сцены призналась ему в любви. Табакова по старой актерской традиции проводили в последний путь аплодисментами. Олег Табаков скончался в больнице 12 марта в возрасте 82 лет.

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Проститься с Олегом Табаковым пришли тысячи людей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Михаил Белый
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