19:29 15 марта 2018 0

Москва простилась с выдающимся режиссером Олегом Табаковым Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве в четверг, 15 марта, простились с режиссером и артистом Олегом Табаковым. На гражданскую панихиду приехал глава государства Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу, а также выразил соболезнования родственникам Табакова. В пресс-службе МХТ, который возглавлял Табаков, рассказали, что за несколько часов с режиссером простились несколько тысяч человек.

В частности, на траурную церемонию приехали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский. Также проститься с Табаковым приезжали актеры Михаил Боярский, Вера Алентова, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин и многие другие.

В ходе гражданской панихиды супруга Табакова актриса Марина Зудина со сцены призналась ему в любви. Табакова по старой актерской традиции проводили в последний путь аплодисментами. Олег Табаков скончался в больнице 12 марта в возрасте 82 лет.