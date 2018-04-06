09:26 06 апреля 2018 0

Информацию раскрыли на брифинге для представителей стран-союзников Великобритании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Яд «Новичок» был изготовлен на военной исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на разведывательные службы страны. По утверждению Лондона, именно этим веществом были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным британского издания, место производства отравляющего вещества «Новичок» раскрыли во время брифинга для представителей стран-союзников, «чтобы убедить мировых лидеров, что Москва стоит за отравлением». По мнению спецслужб Британии, саратовская военная лаборатория использовалась, чтобы проверить, сможет ли «Новичок» быть эффективным для убийств за границей.

The Times сообщает, что того количества отравляющего вещества, которое находится в Шиханах, для военных кампаний не хватит. Из этого в Великобритании сделали вывод, что вещество могло использоваться для одиночных и целенаправленных убийств. По утверждению издания, именно этот брифинг повлиял на решение о высылке более 150 российских дипломатов из 28 стран.

Ранее сотрудники спецслужб Великобритании заявили, что обнаружили секретную лабораторию в России, в которой разработали яд «Новичок». Кроме того на территории России в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе специалисты по химическому оружию провели инспекцию. Напомним, 4 марта в британском Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным веществом пострадал экс-полковник Сергей Скрипаль и его дочь, пишет ИА FlashNord. Тереза Мэй, премьер-министра Британии, возложила ответственность за инцидент на Россию, а спецслужбы страны уверены, что Москва якобы использовала для отправления яд «Новичок».