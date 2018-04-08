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Главные новости Пермского края
15:31  08 апреля 2018 0

В Перми соорудили гигантское пасхальное яйцо. ФОТО

Покраска яиц к Пасхе. Екатеринбург, пасхальное яйцо, пасха, православие, покраска яиц
Пермяки не сторонники миниатюризацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гигантским пасхальным яйцом украсили жители Перми свой двор перед праздником. Необычная снежная скульптура появилась в микрорайоне Ново-Бродовский столицы Прикамья.

«К Пасхе готовы», — сообщили авторы скульптуры в соцсетях. Под фото уже появилось больше сотни лайков, но ни одного комментария.

Православный праздник необычно отметили как в самой России, так и за ее пределами. богослужение и крестный ход в честь Пасхи состоялось на авиабазе «Хмеймим» ВКС РФ в Сирии. Об этом сообщил Nation News помощник командующего группировкой войск ВС РФ в Сирии по работе с верующим иерей Виталий.

Ранее генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что выдержал весь Великий пост и восхищается жителями России, которые делают это каждый год. «Это был очень непростой опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни. Пост также дал мне время поразмышлять о своей жизни, о том, чего я хочу добиться здесь как дипломат», — цитирует Кийса RT.

«К Пасхе готовы», — сообщили авторы в соцсети.
Фото: паблик «Новобродовский это Пермь», «ВК»

Владимир Васин
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