Герой СВО Зарипов стал депутатом в челябинском муниципалитете

Герой СВО, кавалер двух орденов «Мужества» Артур Зарипов стал депутатом в Кунашакском районе Челябинской области. Об этом он сообщил URA.RU, заверив, что оправдает доверие граждан.
«Спасибо большое всем избирателям, кто выполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах. Настоящим патриотам, которым не безразлично будущее нашей страны. Вместе — мы большая сила. Я, в свою очередь, несомненно, оправдаю тот кредит доверия, выданный мне жителями села Кунашак. Как и на фронте: с честью выполню поставленную задачу. Честь имею», — сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU Зарипов.
Решение заняться политикой Зарипов принял после увольнения из Вооруженных сил РФ. Он прошел отбор и стал частью программы «Время героев». В числе других 60 участников он продолжает изучать историю российской государственности и систему государственной службы. Главной задачей программы является адаптация участников к образовательному процессу и их знакомство с системой госуправления.
Зарипов ушел с военной службы после сильных ранений. В сентябре 2022 года, прикрывая отход группы на одной из высот Донецкого направления, он попал под вражеский обстрел из танка. Несколько часов он провел под огнем, а после признавался, что сам не понял, как смог выжить. Вместе с тем он благодарил бойцов казачьего батальона «Терек». Именно пришли ему на выручку и 200 метров ползком тащили раненого офицера до укрытия.
Ранения оказались серьезными. Осколками Зарипову повредило голову и конечности: он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом. После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области Зарипову удалось попасть в центр Илизарова, где ему восстановили поврежденную ногу. Военный делал все, чтобы скорее вернуться к боевым товарищам, но бюрократические проволочки не позволили ему это сделать.
