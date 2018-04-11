Доходы мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за год выросли вдвое

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о доходах за 2017 год. Согласно налоговой декларации, в прошлом году уральский градоначальник заработал чуть больше трех миллионов рублей — это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
В собственности Носова также находятся три автомобиля — Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500 и Nissan Patrol. В пользовании у чиновника есть две квартиры (площадью 186 и 42 квадратных метра) и жилой дом на 126 квадратов.
Супруга нижнетагильского мэра в прошедшем году заработал 6,9 млн рублей — это чуть меньше, чем годом ранее, когда она получила 7 млн рублей. Помимо этого, жена градоначальника владеет двумя участками земли по 1 250 квадратных метра, дачей, квартирой и большим нежилым помещением (539 квадратных метров).
В мэрии Нижнего Тагила корреспонденту «URA.RU» не смогли ответить, с чем связан рост доходов Сергея Носова. Информацию об этом глава аппарата городской администрации Андрей Ленда пообещал прокомментировать только после того, как кампания по подаче деклараций полностью завершится.