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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:26  11 апреля 2018 0

Доходы мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за год выросли вдвое

Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, носов сергей
Глава Нижнего Тагила заработал за прошедший год 3 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о доходах за 2017 год. Согласно налоговой декларации, в прошлом году уральский градоначальник заработал чуть больше трех миллионов рублей — это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В собственности Носова также находятся три автомобиля — Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500 и Nissan Patrol. В пользовании у чиновника есть две квартиры (площадью 186 и 42 квадратных метра) и жилой дом на 126 квадратов.

Супруга нижнетагильского мэра в прошедшем году заработал 6,9 млн рублей — это чуть меньше, чем годом ранее, когда она получила 7 млн рублей. Помимо этого, жена градоначальника владеет двумя участками земли по 1 250 квадратных метра, дачей, квартирой и большим нежилым помещением (539 квадратных метров).

В мэрии Нижнего Тагила корреспонденту «URA.RU» не смогли ответить, с чем связан рост доходов Сергея Носова. Информацию об этом глава аппарата городской администрации Андрей Ленда пообещал прокомментировать только после того, как кампания по подаче деклараций полностью завершится.

Сергей Макеев
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