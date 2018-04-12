Среди журналистов, попавших под обстрел в Сирии, оказался уралец

08:13 12 апреля 2018 0

Алексей Ивлиев получил ранения ног ФОТО: ntv.ru

Военный корреспондент НТВ, уроженец Екатеринбурга Алексей Ивлиев, пострадал во время обстрела автобуса российских журналистов сирийскими боевиками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Кроме Ивлиева пострадали операторы «России-1» Михаил Вяткин и «Звезды» Владислав Додонов. Журналисты получили легкие ранения ног, — сообщили в военном ведомстве. Раненых отвезли в госпиталь, по словам врачей, угрозы для жизни журналистов нет. Алексей Ивлиев работает на НТВ с 1993 года и специализируется на освещении военных конфликтов на горячих точках.

Автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии 11 апреля. Нападение произошло, когда журналисты возвращались со съемок в Восточной Гуте. Пострадавшие были доставлены в госпиталь, уточняет «Национальная служба новостей».

Позже представители СМИ рассказали подробности нападения боевиков. По словам корреспондентов, когда съемки уже были закончены, неожиданно появились боевики и сорвали российский флаг. Местные жители начали в ответ забрасывать их камнями, и тогда нападавшие открыли огонь.

Ранее стало известно, что другой екатеринбургский журналист Илья Ушенин был тяжело ранен в Сирии. При взрыве он получил осколочные ранения живота, у него сломаны пальцы рук и пробито ухо.