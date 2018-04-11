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12 апреля 2018
11 апреля 2018
22:35  11 апреля 2018 1

Опубликованы кадры обстрела российских журналистов в Сирии. ВИДЕО

Пресс-конференция Людмилы Бабушкиной в ЗакСО. Екатеринбург, пресса, оператор, сми
Едва утихли выстрелы, корреспонденты взялись за камерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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После обстрела автобуса с представителями российских СМИ журналисты сняли ролик о нападении на них. Видео с места происшествия было показано в эфире «Россия 24». Обстрел велся главным образом по нижней части автобуса, где находились корреспонденты. Но несколько выстрелов было сделано и в лобовое стекло.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что автобус журналистами возвращался со съемок в Восточной Гуте. В результате обстрела три человека получили ранения ног. А именно: оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин, оператор «Звезды» Владислав Додонов и корреспондент НТВ Алексей Ивлев. Всем им оказана помощь, их жизнь вне опасности.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил 11 апреля, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизирована. И добавил, что продолжается работа по стабилизации обстановки во всей Сирии, сообщает телеканал RT.

Игорь Чукреев
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