Захарова рассказала об альтернативе закрытию Telegram

04:51 13 апреля 2018 0

Спикер МИД РФ считает, что закрывать мессенджер нет необходимости Фото: Мария Захарова, Instagram

Популярный российский мессенджер Telegram, который находится сейчас на грани блокировки, можно было бы сохранить. По словам спикера российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, единственное, что было бы необходимо сделать — это лишить каналы анонимности и ввести их регистрацию.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, она против закрытия Telegram, это ее частное мнение, как человека, которому приходится постоянно работать с информацией. А вот чего бы действительно не помешало, так это регистрировать телеграм-каналы, которые сейчас может заводит кто угодно, чтобы распространять разного рода слухи и фейки.

«Для меня остаётся загадкой, как люди, обладающие хорошими источниками, да и сами являющиеся источниками, серьезно обсуждают анонимные слухи и дезу из Телеграм-канала, — написала Захарова на своей странице в сети Facebook. — При этом игра построена таким образом, что опровергать невозможно, на это всё и рассчитано: начинаешь опровергать — только накручиваешь счётчик каналу».

Напомним, Роскомнадзор направил иск против администрации мессенджера после того, как его владелец, Павел Дуров, отказался предоставить ключи дешифрования сообщений ФСБ. Адвокаты Telegram заявили о невозможности этого из-за технических причин. Как ранее писало «URA.RU», Таганский суд Москвы начнет рассматривать иск о блокировке Telegram в пятницу, 13 апреля.

Решение Роскомнадзора уже привело к тому, что появились обращения граждан России в ЕСПЧ. Истцы заявляют, что российское законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное восьмой статьей Конвенции о защите прав человека и статьей 23 Конституции РФ.