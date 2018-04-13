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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:51  13 апреля 2018 0

Захарова рассказала об альтернативе закрытию Telegram

Спикер МИД РФ считает, что закрывать мессенджер нет необходимостиФото: Мария Захарова, Instagram
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Популярный российский мессенджер Telegram, который находится сейчас на грани блокировки, можно было бы сохранить. По словам спикера российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, единственное, что было бы необходимо сделать — это лишить каналы анонимности и ввести их регистрацию.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, она против закрытия Telegram, это ее частное мнение, как человека, которому приходится постоянно работать с информацией. А вот чего бы действительно не помешало, так это регистрировать телеграм-каналы, которые сейчас может заводит кто угодно, чтобы распространять разного рода слухи и фейки.

«Для меня остаётся загадкой, как люди, обладающие хорошими источниками, да и сами являющиеся источниками, серьезно обсуждают анонимные слухи и дезу из Телеграм-канала, — написала Захарова на своей странице в сети Facebook. — При этом игра построена таким образом, что опровергать невозможно, на это всё и рассчитано: начинаешь опровергать — только накручиваешь счётчик каналу».

Напомним, Роскомнадзор направил иск против администрации мессенджера после того, как его владелец, Павел Дуров, отказался предоставить ключи дешифрования сообщений ФСБ. Адвокаты Telegram заявили о невозможности этого из-за технических причин. Как ранее писало «URA.RU», Таганский суд Москвы начнет рассматривать иск о блокировке Telegram в пятницу, 13 апреля.

Решение Роскомнадзора уже привело к тому, что появились обращения граждан России в ЕСПЧ. Истцы заявляют, что российское законодательство о контроле интернет-переписки нарушает право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное восьмой статьей Конвенции о защите прав человека и статьей 23 Конституции РФ.

Евгений Александров
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