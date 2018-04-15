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15 апреля 2018
14 апреля 2018
02:48  15 апреля 2018 0

Ведущая «Первого канала» разозлила россиян откровенными фото. «Увольняйте ее немедленно!»

Марину Ким раскритиковали за ее откровенный InstagramФото: страница Марины Ким в Instagram

Пользователи Instagram обрушились с критикой на телеведущую «Первого канала» Марину Ким за публикацию весьма откровенных снимков на своей странице в социальной сети.

Фотографии загорающей и плавающей в бассейне Ким были опубликованы ей 12 и 14 апреля. Многие подписчики посчитали такие снимки такого содержания неприемлемыми для ведущей федерального канала и даже выступили за ее увольнение с телевидения.

«„Первый канал“, ау! Увольняйте ее немедленно! Оголила грудь в поле, да еще и на всеобщее обозрение», «Как можно себя так вести, ведь вы телеведущая серьезной программы на „1 канале“! Стыд и позор! Или вы так себе мужа ищете?», «В чем красота? Для чего нагота? Пошлятина», «Разве можно ведущей „Первого канала“ так себя вести, на вас с утра смотрит вся страна», — сокрушаются подписчики Ким.

К слову, среди них нашлись и те, кто поддержал женщину и не увидел в публикациях ничего, что противоречило бы ее статусу ведущей на центральном ТВ. Да и саму журналистку, по всей видимости, критика россиян не переубедила. После первого фото с пляжа, через два дня, она опубликовала снимки из бассейна.

Сергей Демин
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