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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:45  16 апреля 2018 0

Почти 90% россиян не хотят участвовать в протестных акциях

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, сход, митинг
Социологи говорят о росте доверия населения к властиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социологи зафиксировали падение протестных настроений в России. Согласно опросам, 86% населения заявляют о своем нежелании участвовать в подобных акциях.

Опрос проводился «Левада-центром» 23—27 марта среди 1600 городских и сельских жителей в 136 населенных пунктах из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Согласно полученным данным, всего 8% населения готовы участвовать в протестных акциях, а 86% «скорее всего не пойдут», сообщает РБК.

Кроме того, как показало исследование, 75% респондентов считают маловероятным возникновение протестных настроений в результате падения их уровня жизни или нарушения прав, и только 17% признались, что такое изменение возможно. Год назад цифры были 70% и 23% соответственно.

По мнению экспертов, полученные данные говорят о росте доверия к власти. В то же время они отмечают, что для протеста характерна стихийность и многое зависит не от настроений, а от реакции власти. В тех случаях, когда руководство регионов идет на контакт с митингующими — недовольство быстро уходит в конструктивное русло, там, где такого контакта нет — становится политическим требованием.

В качестве стихийности возникновения протестов РБК приводит примеры недавних акций. Так, 2 апреля в Екатеринбурге прошел митинг против решения областных депутатов об отмене прямых выборов мэра, а 27 марта в Кемерово несколько часов люди требовали от властей ответов в связи с пожаром в местном ТЦ «Зимняя вишня», где погибли десятки детей.

Игорь Чукреев
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