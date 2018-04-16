В закрытом уральском городе хотят открыть гей-клуб

Жители Новоуральска обсуждают возможность открытия гей-клуба в местном развлекательном центре «Урал». Заведение, по слухам, должно появиться на месте кафе «Кения».
«Говорят в „Урале“, в „Кении“, будет гей-клуб, это правда?» — задался вопросом один из горожан в паблике «Подслушано Новоуральск». В комментариях несколько человек подтвердили эту информацию. Представители владельцев развлекательного центра, в свою очередь, назвали слухи об открытии гей-клуба «привычным троллингом».
«К счастью, гей-клуба у нас не будет. Сейчас у развлекательного центра сменились владельцы, внутри здания прошел ремонт, в ближайшие выходные будет открытие. У нас будут ресторанная кухня, бильярд, караоке, а на входе — фэйс-контроль и дресс-код», — сообщили «URA.RU» в развлекательном центре.