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Главные новости Свердловской области
12:38  16 апреля 2018 0

В закрытом уральском городе хотят открыть гей-клуб

Клипарт, геи, лгбт, гомосексуалисты
Часть горожан в соцсетях заинтересовалась открытием гей-клубаФото: depositphotos.com

Жители Новоуральска обсуждают возможность открытия гей-клуба в местном развлекательном центре «Урал». Заведение, по слухам, должно появиться на месте кафе «Кения».

«Говорят в „Урале“, в „Кении“, будет гей-клуб, это правда?» — задался вопросом один из горожан в паблике «Подслушано Новоуральск». В комментариях несколько человек подтвердили эту информацию. Представители владельцев развлекательного центра, в свою очередь, назвали слухи об открытии гей-клуба «привычным троллингом».

«К счастью, гей-клуба у нас не будет. Сейчас у развлекательного центра сменились владельцы, внутри здания прошел ремонт, в ближайшие выходные будет открытие. У нас будут ресторанная кухня, бильярд, караоке, а на входе — фэйс-контроль и дресс-код», — сообщили «URA.RU» в развлекательном центре.

Данил Бардин
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