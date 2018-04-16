Челябинская прокуратура отбирает квартиру у бывшего коллеги

21:13 16 апреля 2018 0

Владимира Шкарупу обвинили в том, что жилье он приватизировал незаконно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нагайбакском районе через суд из муниципальной квартиры выселяют бывшего прокурора, а ныне первого замглавы территории Владимира Шкарупу. Как сообщил «URA.RU» выступивший с иском нынешний прокурор Борис Васильев, его предшественник приватизировал жилье незаконно.

Параллельно надзорное ведомство оспорило в суде и порядок приватизации жилья, принятый депутатами райсовета. Прокуратура считает, что благодаря этому незаконному документу Владимир Шкарупа и сумел бесплатно получить новую квартиру от муниципалитета. На время рассмотрения этого иска приостановлено разбирательство о выселении экс-прокурора. Взять комментарий у Владимира Шкарупы не удалось — он не ответил на телефонный звонок. Ранее бывший силовик утверждал, что все сделал законно.

Фото: Facebook Владимира Шкарупы

Шумиху поднял бывший сотрудник администрации Нагайбакского района, ныне пенсионер Александр Коробейников. Он пожаловался, что первый замглавы района Владимир Шкарупа незаконно получил в собственность муниципальную квартиру, предназначавшуюся врачам. У него уже есть жилье в Магнитогорске, отметил пенсионер и направил жалобы в прокуратуру и администрацию губернатора.

Незадолго до разбирательства Владимир Шкарупа попал в неприятную ситуацию на озере Банном. Один из местных жителей в июле прошлого года обвинил чиновника в пьяном дебоше, на место приезжала полиция.