Челябинская прокуратура отбирает квартиру у бывшего коллеги

В Нагайбакском районе через суд из муниципальной квартиры выселяют бывшего прокурора, а ныне первого замглавы территории Владимира Шкарупу. Как сообщил «URA.RU» выступивший с иском нынешний прокурор Борис Васильев, его предшественник приватизировал жилье незаконно.
Параллельно надзорное ведомство оспорило в суде и порядок приватизации жилья, принятый депутатами райсовета. Прокуратура считает, что благодаря этому незаконному документу Владимир Шкарупа и сумел бесплатно получить новую квартиру от муниципалитета. На время рассмотрения этого иска приостановлено разбирательство о выселении экс-прокурора. Взять комментарий у Владимира Шкарупы не удалось — он не ответил на телефонный звонок. Ранее бывший силовик утверждал, что все сделал законно.
Шумиху поднял бывший сотрудник администрации Нагайбакского района, ныне пенсионер Александр Коробейников. Он пожаловался, что первый замглавы района Владимир Шкарупа незаконно получил в собственность муниципальную квартиру, предназначавшуюся врачам. У него уже есть жилье в Магнитогорске, отметил пенсионер и направил жалобы в прокуратуру и администрацию губернатора.
Незадолго до разбирательства Владимир Шкарупа попал в неприятную ситуацию на озере Банном. Один из местных жителей в июле прошлого года обвинил чиновника в пьяном дебоше, на место приезжала полиция.