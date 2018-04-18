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18 апреля 2018
17 апреля 2018
07:32  18 апреля 2018 0

Директор Софии Ротару рассказал, сколько миллионов певица получает за исполнение трех песен

София Ротару зарабатывает на частных концертахФото: wikipedia.org

Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, почему артистка не торопится выступать с сольной программой. По его словам, певица достаточно зарабатывает на корпоративах и закрытых вечеринках.

В мае Ротару выступит с концертами в Германии, однако в России в ближайшее время она пока выступать не планирует. «Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме — и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: „Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?“», — рассказал Лавров, слова которого приводит издание «Стархит».

По словам директора певицы, сейчас певица дает пять-шесть закрытых выступлений в месяц. «Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25-30 тысяч евро за две-три песни», — поделился Лавров. Таким образом, за исполнение пары песен Ротару получает два с лишним миллиона рублей.

Между тем за прошлые новогодние праздники София Ротару успела дать больше 20 частных концертов, сообщал портал «Дни.ру». За каждый из них она получила примерно семь миллионов рублей, после чего отправилась отдыхать на Мальдивы, где провела не один месяц.

Софья Стеклова
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