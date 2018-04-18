22:31 18 апреля 2018 1

Семен Власов стал советником первого вице-губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском правительстве — очередные заметные кадровые изменения. Со второй попытки высокий пост получил замдиректора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Семен Власов. Он стал советником первого вице-губернатора Алексея Орлова.

В свердловской повестке вузовский специалист оказался после участия в конкурсе на место главы регионального министерства экономики. Основным конкурентом и претендентом на этот пост был гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик, а потому участие Власова оказалось заведомо провальным. Инсайдеры в правительстве уверены, что свой нынешний пост с перспективой стать заместителем министра промышленности Власов получил как раз за участие в том конкурсе.

Перспективу получения Власовым кресла замминистра сам Алексей Орлов не опроверг: «В задачи нового советника будет входить межведомственное взаимодействие и подготовка ключевых мероприятий по линии минпрома. У каждого есть возможность подняться выше, ничего исключать не буду, хоть пока это и не обсуждалось». Получить комментарий УрФУ на этот счет сегодня не удалось.

А вот свердловский минфин несет кадровые потери. В отставку на днях ушла заместитель министра Людмила Пономарева, курировавшая в ведомстве отделы управления доходов областного бюджета, а также отдел финансового анализа и мобилизации доходов бюджета.

Ее уход, как предполагается, серьезно ослабит вице-губернатора и министра финансов Галину Кулаченко. Пономарева считалась ее близкой соратницей, по приглашению которой и приехала работать в свердловский минфин из Тюмени. «Людмила Петровна вышла на пенсию, поскольку достигла соответствующего возраста и теперь хочет проводить больше времени с семьей», — пояснили в самом минфине.