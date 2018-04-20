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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:08  20 апреля 2018 0

Названы лучшие песни самых ненавистных групп

Открытая лицензия на 21.07.2015. Радио., наушники, радио, monster beats
В список попали 13 музыкальных композицийФото: Pixabay

Английское издание NME обнародовало список «ваших любимых песен тех групп, которые вы ненавидите». Рейтинг был составлен по результатам читательского голосования.

В список вошли 13 композиций музыкальных групп, ненависть к которым выразили респонденты. Как оказалось, неприязнь вызывают не только посредственные композиции и группы, но и вполне успешные и знаменитые. Так, первое место заняла британская группа под названием Coldplay. По мнению аудитории, их композицию Viva La Vida можно слушать, однако музыканты оказались в числе нелюбимых, пишет телеканал 360.

На второй строчке расположилась песня Medicine музыкального коллектива The 1975, который слушатели назвали «невыносимым». Замыкает тройку антилидеров композиция Rollin американской рок-группы Limp Bizkit. Также в список включили работы таких исполнителей, как ABBA, Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Nickelback, Radiohead, а также Razorlight.

Александр Черноскутов
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