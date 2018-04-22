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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:07  22 апреля 2018 0

Британия признала свою беззащитность перед российскими хакерами

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
От кибератак нет абсолютной защитыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания не может защитить себя от предполагаемых кибератак из России. Об этом заявил глава подразделения киберзащиты Центра правительственной связи Киаран Мартин.

«Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни», — приводит слова Мартина The Sunday Telegraph. Великобритания делает акцент на защите жизненно важных систем: энерго- и водоснабжения, интернета, транспорта и здравоохранения.

По словам Мартина, его ведомство не может гарантировать полную защиту в случае предполагаемых кибератак со стороны России. Сам Мартин считает, что такие атаки — вопрос времени. Поэтому Британии следует укреплять системы для предотвращения возможных внешних воздействий.

Ранее премьер-министру Британии Терезе Мэй рассказали о якобы готовящейся в России кибератаке, которая расценивается как «месть» русских за участие Великобритании в военных действиях против Сирии, напоминает «Русская планета».

Виктор Жуков
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