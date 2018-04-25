На Урале физрук свел счеты с жизнью, когда нашли его переписку с семиклассницей

17:28 25 апреля 2018 1

В соцсети девочку начали обвинять Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Усть-Черная Гайнского района Прикамья учитель покончил с собой после того, как семья несовершеннолетней обратилась в полицию из-за его переписки с девочкой. Между тем в соцсети начали всплывать слухи о семье девочки и погибшем учителе.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю не смогли дать оперативный комментарий по данному делу. По известному редакции телефону отделения в Гайнском районе не ответили на звонок. Ранее «Пармановости» сообщали, что следователи СУ СК России по региону начали проверку по факту смерти мужчины.

Между тем в соцсети люди, знакомые с ситуацией, пишут, что учитель был «золотым» человеком. «Отец их лет шесть назад вроде [покончил с собой]. А учитель самый золотой человек своего дела был», — говорит один из подписчиков группы «ЧП Пермский край». В отношении девочки люди говорят обратное. «Девочка эта уже папаню в петлю загнала, сказала, что он её домогался… теперь вот учитель. Кто прав, кто виноват, конечно, известно богу…, но на мысли наводит…», — пишет девушка, пожелавшая остаться неназванной. В разговоре с «URA.RU» она призналась, что знала учителя по его делам, «а о девочке слухи идут, причем ото всех одни и те же».

По данным коллег в Прикамье, погибший работал в школе более 20 лет. У него есть семья и дети. Местные жители, с которыми удалось пообщаться журналистам, говорят, что учитель был не таким уж и «золотым». По их словам, это был не первый раз, когда он писал школьницам и предлагал дружбу. Известно, что педагога похоронили вчера, 24 апреля.