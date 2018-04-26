Пермский экс-кандидат в губернаторы стал бороться за нравственность в СМИ

Бывший министр сельского хозяйства Прикамья и экс-кандидат в губернаторы Олег Хараськин премировал журналистов за публикации о духовном возрождении. Сам политик рассказал «URA.RU», что будет поощрять сотрудников СМИ каждые три месяца.
В четверг, 26 апреля, Хараськин, который возглавляет Институт развития инициатив, подвел итоги конкурса «Малой родины свет». Церемония награждения прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Перми. Хараськин вручил денежные премии семи печатным изданиям и десяти журналистам с территорий Прикамья, пишущим на тему «духовного и нравственного возрождения». Призовой фонд конкурса составил 178 тысяч рублей. В жюри вошли экс-председатель пермского Союза журналистов Ольга Лоскутова, экс-редактор газеты «Звезда» Сергей Трушников и редактор «Православной Перми» Юрий Кищук.
Сам Олег Хараськин рассказал «URA.RU», что поступило более двухсот работ, теперь конкурс будут проводить ежеквартально: «Это продолжение общественной деятельности нашего института. В основе нашей идеологии лежат семейные ценности, духовность, нравственность, уважение к человеку труда. И мы ее будем продвигать, хотя и понимаем, что издания сегодня вынуждены отрабатывать заказы. Наш конкурс благословил митрополит Мефодий. Тематика оказалась очень востребованной — общество жаждет того, чтобы СМИ писали об истинных ценностях».
Олег Хараськин в предыдущие годы возглавлял Чернушинский район, затем занимал пост министра сельского хозяйства Прикамья. В период 2011—2016 годов был руководителем приемной президента РФ в Пермском крае. А в прошлом году Хараськин получил широкую известность, когда выдвинулся на выборы губернатора от «Партии Великое Отечество». Но муниципальный фильтр кандидат пройти не смог из-за подписей четырех депутатов. которые сначала поддержали представителя «Патриотов России» Андрея Степанова, а затем подписались и за Хараськина. Подписи были засчитаны в пользу «патриота».
Хараськин активно критиковал ход губернаторской кампании, конфликтовал с избирательной комиссией Прикамья, жаловался в Верховный суд РФ, но так и не добился регистрации на выборах. А затем заявил, что займется развитием своего института.