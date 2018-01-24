Пермский экс-кандидат в губернаторы сдал билет на самолет ради шоу Соловьева

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин «изнутри» посмотрел на шоу Владимира Соловьева. Ради такой возможности пермяк передумал лететь домой.
Руководитель пермского Института развития инициатив, бывший кандидат в губернаторы от «Партии Великое Отечество» (ПВО) Олег Хараськин на своей странице в Facebook рассказал, что попал на съемки «Вечера с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия-1». Пермяка туда пригласил лидер ПВО Николай Стариков. Хараськин даже решил сдать билет на самолет и остаться в Москве.
Очередной выпуск передачи был посвящен отзыву Минкультом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». «Не хотел бы попасть в число тех, кто судит о художественном произведении, не познакомившись с ним. Фильма я не видел, поэтому принимать участие в дискуссии считал для себя неуместным. Но это не значит, что мне не близка общая тема передачи — защита исторической правды, патриотическое воспитание и ответственность художника», — отметил Хараськин и добавил, что познакомился на съемках с публицистом Михаилом Веллером, режиссером Кареном Шахназаровым, экс-депутатом Госдумы Александром Хинштейном.
«И, как я понял вчера, Пермь не отстает. У нас, несмотря на провинциальность, достаточно много людей, разбирающихся в сложных общественных явлениях на уровне экспертов. И многие из них сотрудничают с нашим институтом, чему очень рад», — подчеркнул политик.
У британского фильма «Смерть Сталина» 23 января отозвали прокатное удостоверение решением Министерства культуры РФ. Накануне состоялся общественный просмотр ленты для деятелей кино, парламентариев, представителей Российского исторического общества, а также членов Общественного совета при Минкульте. Российские кинодеятели сочли фильм оскорбительным.
Бывший министр сельского хозяйства Прикамья Олег Хараськин в прошлом году отметился участием в выборах губернатора. Однако кандидат не сумел пройти муниципальный фильтр и собрать в свою поддержку необходимое число подписей депутатов на территориях. В итоге Хараськину было отказано в регистрации.