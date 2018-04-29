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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:12  29 апреля 2018 0

Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта

Форум
Руководство Google призвало человечество не бояться технологического прогрессаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сооснователь Google Сергей Брин в ежегодном послании компании заявил, что искусственный интеллект таит в себе много опасностей, которые пока не просчитаны человечеством. По его словам, искусственный разум позволит изменить природу современных профессий, но также может быть использован в качестве инструмента манипуляций над людьми.

В ежегодном послании Google Брин отметил, что искусственный интеллект, в первую очередь может оказать влияние на медицину и автомобилестроение. Бизнесмен также предположил, что в будущем чипы, создающиеся его компанией, позволят разогнать скорость процессоров до числа гугол (100 нулей после единицы), которое было использовано в названии поисковика.

По словам Брина, технологический процесс требует ответственности и отсутствия боязни задавать новые вопросы о векторе развития тех или иных технологий. «Опасения варьируются от страхов перед описанным в научной фантастике до вполне обычных вопросов по поводу правильности использования самоуправляющих автомобилей», — цитирует Брина издание РБК.

Виктор Жуков
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