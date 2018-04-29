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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:27  29 апреля 2018 0

КНДР закроет свой главный ядерный полигон на глазах у экспертов

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг
Полигон закроют уже в мае этого годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае этого года и продемонстрировать этот процесс экспертам. Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Закрытие полигона планируется провести публично с участием журналистов и экспертов из Южной Кореи. Ким Чен Ын считает, что после подписания мирного договора с США ядерный арсенал Северной Кореи будет не нужен, сообщает «Интерфакс».

«Кое-кто говорит, что мы останавливаем объекты, которые не действуют. Можете убедиться, что они в прекрасном состоянии», — процитировал лидера КНДР южнокорейский чиновник. Он добавил: «Ким Чен Ын заявил, что ему не нужно будет ядерное оружие, если США согласятся на официальное прекращение войны». Чиновник также заявил, что в таком случае Северная Корея гарантирует отказ от применения силы, чтобы «не повторять грустную историю Корейской войны» 1950—1953 годов, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что названы подходящие для встречи Трампа и Ким Чен Ына российские города. По данным южнокорейского телеканала YTN, встреча может состояться во Владивостоке или Хабаровске.

Ольга Кулакова
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