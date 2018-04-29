Названы подходящие для встречи Трампа и Ким Чен Ына российские города

08:05 29 апреля 2018 0

Трамп заявил, что эпохальное событие состоится через месяц Фото: wikimedia.org/James Mattis

Владивосток или Хабаровск могут стать местом исторической встречи лидеров США и КНДР. Об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на дипломатические источники.

Помимо Хабаровска и Владивостока американская сторона предлагает Сингапур, но Северная Корея против этого варианта. Представители Пхеньяна хотят, чтобы Ким Чен Ын мог добраться до саммита на поезде. Отмечается, что устаревший авиапарк КНДР не сможет преодолеть это расстояние — 4,7 тысяч км — без дозаправки.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер заявил о закрытии ядерной программы. Позже Ким Чен Ын провел встречу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, на которой они обсудили вопрос улучшения двусторонних отношений.

«URA.RU» писало, что лидеры США и КНДР могут сесть за стол переговоров в Улан-Баторе (столица Монголии). Встреча между главами стран пройдет впервые за 60 лет — государства не поддерживают дипломатические отношения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 апреля сообщил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится «через три-четыре недели», пишет агентство Nation News.