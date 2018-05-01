14:27 01 мая 2018 0

У служащего аэропорта впереди шесть месяцев ожидания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дворник южнокорейского аэропорта Инчхон нашел в мусорном контейнере несколько золотых слитков на сумму в 350 млн вон (примерно 5,3 млн рублей). Если через полгода владелец драгоценного металла не заявит о своих правах на него, скромный служащий аэропорта по местным законам получит эквивалент стоимости золота наличными.

Как сообщает издание South China Morning Post, неплохой куш достанется дворнику и в том случае, если владелец объявится. Тогда ему, как заявившему о находке, будет причитаться от 163 тыс. долларов до 653 тысяч. Главное, чтобы полиция не нашла доказательств тому, что золото фигурирует в уголовном деле. Тогда (как и в том случае, если слитки фальшивые) уборщик останется лишь при своей зарплате.

Казусы с золотом имели место и в российских воздушных гаванях. В марте над аэропортом Якутска пролился настоящий золотой дождь: из взлетевшего самолета Ан-12 высыпалось 3,5 тонны драгоценного металла, передал телеканал 360. Удалось собрать 172 слитка, отправленных с местного рудника в Москву, сообщило Nation News. На время поисков аэропорт пришлось закрыть.

Спустя месяц, как сообщало «URA.RU», нечто подобное произошло в московском аэропорту Домодедово. Лайнер авиакомпании S7 пришлось снять с рейса в Испанию, поскольку загруженные в него злотые слитки проломили дно багажного отсека.