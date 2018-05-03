22:23 03 мая 2018 0

Покойный приятельствовал с екатеринбургским блогером Русланом Соколовским (справа) Фото: Павел Няшин, Instagram

В Петербурге без признаков насильственной смерти найден самый популярный в городе игрок на криптовалютных биржах Павел Няшин (Макушин). Сейчас обстоятельства смерти молодого миллионера изучают следователи.

«Проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела молодого человека на проспекте Солидарности», — приводит «Газета.ру» сообщение ГСУ СК по Петербургу.

Ранее, в начале января 2018 года 23-летний блогер подвергся нападению грабителей. Неизвестные в масках дедов морозов ворвались в квартиру Макушина, жестоко избили его и забрали сейф. В хранилище находилось 20 млн рублей, 70 тысяч долларов (4,5 млн рублей) и все документы. Часть денег принадлежала клиентам покойного. После инцидента парень носил повязку на глазу — бандиты лишили его нормального зрения.