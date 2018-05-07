10:05 07 мая 2018 1

В Сургуте будут «брать Берлин» с помощью танка и самолетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте 9 мая пройдет масштабная реконструкция последних дней Великой Отечественной войны. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии обещают воздушный бой, взрывы гранат, стрельбу из пушек. Организаторы планируют воссоздать события, произошедшие в апреле — мае 1945 года — начало штурма Берлина. Театральная постановка будет идти полтора часа, в ней будут задействованы более 150 человек и военная техника: танк и самолеты. Реконструкция начнется в районе объездной дороги 9 мая в 18:00, онлайн-трансляция будет организована на большом экране возле Ледового дворца.

Остальная праздничная программа в Сургуте будет практически без изменений — пройдут акции «Вальс Победы» и «Живая цепь памяти», торжественный марш с участием представителей военно-патриотических объединений города, сотрудников МВД и спецназа «Север», «Бессмертный полк», возложение цветов к Вечному огню. Завершится празднование Дня Победы салютом — это возобновившаяся традиция в Сургуте. До 2017 года 9 мая в крупнейшем городе ХМАО фейерверки не запускали на протяжении нескольких лет.

Уже известен и предварительный график работы губернатора в День Победы. По данным источников «URA.RU», Наталья Комарова 9 мая посетит крупнейшие муниципалитеты ХМАО — глава региона утром будет на параде в Ханты-Мансийске, затем отправится в Нижневартовск, а после обеда будет работать в Сургутском районе и Сургуте.