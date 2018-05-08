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Главные новости Югры
09:51  08 мая 2018 2

Бастрыкин пригрозил проблемами главе югорского СК и дал три месяца на исправление ошибок

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, Ахмедзянов Анвар
Анвар Ахмедзянов получил предупреждение от Александра БастрыкинаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель СУ СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов получил предупреждение о неполном служебном соответствии от председателя следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ахмедзянов получил предупреждение на на оперативном совещании СКР, где обсуждалась работа с обращениями граждан. Александр Бастрыкин отметил, что в некоторых регионах есть проблемы с личным приемом людей, а также большим количеством жалоб на недоработки следователей.

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По итогам совещания объявлены строгие выговоры руководителям магаданского СКР и СКР по Владимирской области, а глава СУ СК по ХМАО Анвар Ахмедзянов отделался только предупреждением. Бастрыкин дал подчиненным три месяца для исправления ситуации.

Как ранее сообщало «URA.RU», за последние полтора года Александр Бастрыкин четыре раза прилетал в ХМАО — планировался и пятый визит, но его отменили из-за трагедии в Кемерове. Глава СКР даже отстранял Ахмедзянова на несколько месяцев, но позднее глава югорского СК вернулся к работе. В ХМАО председатель следкома разбирался с резонансными трагедиями — гибелью детей в крупном ДТП, а также историей с пьяным гаишником, сбившим насмерть подростка.

Антон Степыгин
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