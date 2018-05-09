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09 мая 2018
Главные новости Москвы
15:46  09 мая 2018 0

Рассекречена информация о минивэнах проекта «Кортеж». ФОТО, ВИДЕО

Новый автомобиль появился в кадре буквально на несколько секунд«Россия 24»

Минивэн «Арсенал», который был разработан в рамках проекта «Кортеж», показали на телеканале «Россия 24». Он буквально на несколько секунд появился в кадре во время интервью с и. о. министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Напомним, что в рамках проекта создаются автомобили, на которых будут ездить первые лица государства. На сегодняшний день планируется выпустить лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Автомобили будут выпущены под брендом Aurus, их гражданские версии поступят в свободную продажу. Пока их стоимость неизвестна, но есть информация о том, что стоимость седана может превысить 10 млн рублей, пишет «Российская газета».

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил лимузин, выпущенный в рамках проекта «Кортеж», и заявил, что планирует передвигаться на нем в дальнейшем, напоминает RT. На этом автомобиле глава государства 7 мая прибыл на церемонию инаугурации.

Виктор Жуков
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