Минивэн «Арсенал», который был разработан в рамках проекта «Кортеж», показали на телеканале «Россия 24». Он буквально на несколько секунд появился в кадре во время интервью с и. о. министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
Напомним, что в рамках проекта создаются автомобили, на которых будут ездить первые лица государства. На сегодняшний день планируется выпустить лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
Автомобили будут выпущены под брендом Aurus, их гражданские версии поступят в свободную продажу. Пока их стоимость неизвестна, но есть информация о том, что стоимость седана может превысить 10 млн рублей, пишет «Российская газета».
Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил лимузин, выпущенный в рамках проекта «Кортеж», и заявил, что планирует передвигаться на нем в дальнейшем, напоминает RT. На этом автомобиле глава государства 7 мая прибыл на церемонию инаугурации.