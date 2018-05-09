Местные жители сравнивают происходящее с Волоколамском
В Нижневартовске ХМАО-Югры горит свалка. Об этом в социальных сетях пишут местные жители и делятся фотографиями, на которых виден высокий столб дыма.
Местные жители комментируют происходящее в Сети, некоторые увидели сходство пожара в Нижневартовске с печально известной свалкой в Волоколамске. «Все очень плохо», «Не дай Бог ветер поменяется», — пишут они. Пользователи отмечают, что «яды испаряются тоннами в воздух», а также сравнивают огромное облако дыма с извержением вулкана.
«Действительно, поступил сигнал, изначально речь шла о возгорании в одном из садовых товариществ. Однако позднее выяснилось, что дымится свалка», — сообщили в региональном ГУ МЧС. Сейчас на месте работают пожарные.