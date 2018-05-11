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11 мая 2018
10 мая 2018
01:34  11 мая 2018 0

Корчевников унизил Цымбалюк-Романовскую во время своей программы. ВИДЕО

Телеведущий едко высмеял бывшую супругу Армена ДжигарханянаФОТО: скрин видеозаписи, YouTube

Телеведущий Борис Корчевников унизил бывшую супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую во время эфира своей программы «Судьба человека». Поводом стала фраза российского актера Андрея Мартынова, в которой он по ошибке назвал журналистов тварями.

Во время разговора артист вспомнил неприятный инцидент после выписки из госпиталя. «Я из больницы только вышел, а в машине меня уже в подворотне ждали твари. Ой, журналисты!», — иронично сказал Мартынов. В ответ на это Корчевников продолжил: «А я думал Виталина Цымбалюк-Романовская», пишут «Дни.ру». Кроме этого, актер признался, что не планирует заводить новые отношения, а к молодым невестам и вовсе относится с определенной опаской. В этом случае ведущий посоветовал ему остерегаться их: «Вы осторожнее. Сейчас многие такие девушки освободились».

Ранее Корчевников поделился в социальных сетях фотографией, на которой он изображен с ведущей телеканала «Спас» Аленой Горенко. Многие из пользователей отреагировали на снимок достаточно своеобразно, намекая на то, чтобы ведущий уже наконец женился: «Боря, когда женишься?», «Вы красиво смотритесь вместе!».

Александр Черноскутов
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