12 марта 2019
11 марта 2019

Банк хотел засудить уральца за старый кредит, которой он не брал

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 20:44
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Клипарт коллекторы, долги, дети, кредиты,насилие, кредиты, долги
Деньги достались мошенникуФото: depositphotos.com

В Перми Орджоникидзевский районный суд рассмотрел иск одного из банков к местному жителю из-за просроченного кредита. По версии истца, пермяк в 2013 году получил заем и отказывался его погасить. По версии самого мужчины, деньги от его имени взял мошенник.

Как утверждают представители банка, в 2013 году пермяк получил от кредитной организации 200 тысяч рублей. Кредит так и не был погашен, поэтому в сумму претензий включили пени за просрочку. Заемщик в суде сумел доказать, что на момент заключения договора его паспорт был утерян, а подпись подделана. «Суд отказал в удовлетворении требования банка, основываясь на результате почерковедческой экспертизы, указавшей, что пермяк кредитный договор не заключал», — говорится в решении суда.

Ранее «URA.RU» сообщало о претензиях пермячки к транспортной компании из-за путешествия в душном купе поезда. Девушке удалось отсудить компенсацию за причинение морального вреда.

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