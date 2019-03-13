Банк хотел засудить уральца за старый кредит, которой он не брал

В Перми Орджоникидзевский районный суд рассмотрел иск одного из банков к местному жителю из-за просроченного кредита. По версии истца, пермяк в 2013 году получил заем и отказывался его погасить. По версии самого мужчины, деньги от его имени взял мошенник.
Как утверждают представители банка, в 2013 году пермяк получил от кредитной организации 200 тысяч рублей. Кредит так и не был погашен, поэтому в сумму претензий включили пени за просрочку. Заемщик в суде сумел доказать, что на момент заключения договора его паспорт был утерян, а подпись подделана. «Суд отказал в удовлетворении требования банка, основываясь на результате почерковедческой экспертизы, указавшей, что пермяк кредитный договор не заключал», — говорится в решении суда.
Ранее «URA.RU» сообщало о претензиях пермячки к транспортной компании из-за путешествия в душном купе поезда. Девушке удалось отсудить компенсацию за причинение морального вреда.